‘Gençlerde sanal kumar bağımlılığı arttı’

Genç nesilde kumar oynama alışkanlığı gün geçtikçe artıyor. Evlerinde oturdukları yerden banka şubesine bile gitmeden kredi alıp kredi kartı sahibi olan gençler, internet üzerinden sanal kumar oynatan sitelerin tuzağına düşüyor.

TEKNOLOJİK TUZAK BÜYÜYOR

İçinde bulunduğumuz çağda bağımlılıkla mücadelenin öneminin arttığını vurgulayan yetkililer, giderek çoğalan 'sanal kumar' çetelerine karşı savaş başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine gençleri tuzağa düşüren bu tarz sitelere yönelik art arda operasyonlar düzenliyor. Uzmanlar ise özellikle anne babaları tehlikeye karşı uyarıyor.

CANLI DESTEK HATTINDA

Bu girdap içine girenlerden 18 yaşındaki D. G, "Bankalar şubeye gitmeden TC'mizi girince, önce kredi kartı ve ek hesapla birlikte internet üzerinden taksitli borç veriyor. O an cazip geliyor. Bu arada kumar sitesindeki canlı destek hattındaki kadınların konuşmaları da kazanma adrelini yükleyince kumar bir hastalık haline gelip o çukurun içine alıyor" dedi.

Avukat Yavuz Aydın ise, gençlerin banka şubesine bile gitmeden kolayca evden kullandıkları kredi ile kumar oynamasının boyutlarının tehlike sınırları aştığını söyledi.

Aydın, "Kredi kullanımları banka özelinde belirli standartlara bağlanmış olup genel bir uygulama, yasal bir zorunluluk söz konusu değildir. Günümüz şartlarında kime ne şekilde hesap açılıp ne şekilde kredi kullandırılacağı tamamen bankaların inisiyatifine bırakılmaktadır. Bu durum yasal bir boşluktan kaynaklanmaktadır. Her ne kadar serbest piyasa içerisinde yer alsa da bankaların bu tür mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için bir takım şekli düzenlemeler yapması elzemdir" diye konuştu.

BU SİSTEM İNSANLARI GİRDABA ÇEKİYOR

PSİKOLOG Nil Katre Koç, "Sanal kumar bağımlılığındaki artış, ülkemizde ciddi ekonomik ve ruhsal sıkıntılara yol açtı. Özellikle gençler arasında önemli bir halk sağlığı sorunu haline dönüştü. Türkiye'deki boyutu çok farklı noktalara erişmiş durumda. Sokaklarda, kafelerde, restoranlarda, iş yerlerinde telefon üzerinden kumar oynuyor. Çok ciddi paraların bir anda buharlaştığı ve insanların kaybettiği paraları geri almak adına daha çok yatırım yaptığı klasik ama çok daha mobil bir kumar sistemi insanları çıkmaz bir girdap içine çekiyor. Yani oynamak adına bir yere gitmenize ya da cebinizde paranızın olmasına gerek yok. Zira artık bankalara borçlanmak internete girmek kadar kolay ve pratik bir hal aldı" dedi.