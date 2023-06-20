1 milyon 600 bin lirayı "çaldırdık" yalanı uzun sürmedi

Olay, 16 Haziran günü meydana geldi. Afyonkarahisar'da yaşayan M.Y., birlikte iş yaptığı A.R.Ü. ve İ.T.'ye 1 milyon 600 bin TL emanet ederek Antalya'da araç alımında kullanmalarını istedi. Afyonkarahisar'dan yola çıkan 2 kişi, aynı gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, Isparta-Afyonkarahisar karayolu İncesu köyü yakınlarında kaza yaptıklarını ve kendilerine yardıma gelen şahısların bagajda saklı parayı alıp kaçtıklarını ihbar etti.

Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş timlerinin koordineli çalışması sonucunda, aracın kaza yapmadığı 2 şahısın aşırı borçlarından dolayı kaza süsü vermek için senaryo uydurduğu tespit edildi. Paranın 50 bin TL'si otomobilin zula bölümünde kalan 1 milyon 550 bin lirası İ.T.'nin evinde ele geçirilerek sahibine teslim edildi. 2 şahıs hakkında işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara işlenmiş gibi soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde suç uydurmasından dolayı yasal işlem başlatıldı.