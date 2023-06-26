Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

KURBAN ETİNDEN KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etleriniz kuş başı değil ise etleri kesme tahtasında alın, keskin bir bıçakla sinirleri temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.

Geniş bir çelik tencereye sıvıyağ koyun ve kızdırın, etler suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğan ekleyin.