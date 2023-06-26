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Haberler Yaşam Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramına az kalmışken, kavurma pişirmenin püf noktaları araştırılmaya başlandı. Ağızda dağılan, lokum gibi kavurmanın tarifi burada! İşte evde hazırlayacağınız yumuşacık kavurma pişirmenin formülü...

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı et kavurma tarifi yumuşacık olması için araştırmalar başladı. Kurban etinin pişirme aşamaları yumuşak et kavurma için önem taşıyor.

Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

Ayrıca et kavurmanın tuzu ve baharatlarının da doğru zamanda atılması etin sertleşmesinin önüne geçebiliyor. Peki, et kavurma nasıl yapılır? İşte, kurban etinden et kavurma tarifi detayları...

Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

ET KAVURMA TARİFİ

Malzemeler;

1 kilo dana eti

1 baş kuru soğan

2 Yemek kaşığı

Zeytinyağı

Tuz

Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

KURBAN ETİNDEN KAVURMA NASIL YAPILIR?

Etleriniz kuş başı değil ise etleri kesme tahtasında alın, keskin bir bıçakla sinirleri temizleyin ve kuşbaşı doğrayın.

Geniş bir çelik tencereye sıvıyağ koyun ve kızdırın, etler suyunu salana kadar orta ateşte pişirin ve içine kabuğu soyulmuş bütün soğan ekleyin.

Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

Ocağı kısın, etler yumuşayana kadar kısık ateşte (yaklaşık 1 saat) ara sıra karıştırarak pişirin,

et kavurma piştikten sonra, ocaktan almadan 15 dk. önce tuz katın.

Damak çatlatan kavurma tarifi! Evde kavurma nasıl yapılır?

Yanında pirinç pilavı ile sıcakken servis edin. Afiyet olsun...

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