Pas lekesini tek hamlede silmek ister misiniz?

Evinizde bulunan birçok temizlik ürünü doğru kullanıldığında pası temizlemekte oldukça etkili olabilir. Bu yöntemlerden herhangi biri malzemelerinizi ilk günkü haline çevirecektir.
Evinizde bulunan birçok temizlik ürünü doğru kullanıldığında pası temizlemekte oldukça etkili olabilir. Bu yöntemlerden herhangi biri malzemelerinizi ilk günkü haline çevirecektir.
PASLANMANIN NEDENİ
Dökme demir, karbon çeliği ve dövme demir gibi demir içeren metaller, evde veya bahçede sıklıkla kullandığınız birçok malzemeyi yapmak için kullanılır. Bıçaklar, tavalar, bahçe aletleri ve çiviler, demir içeren günlük metal eşyaların başlıca örnekleridir. Bu eşyalar ihmal edildiğinde veya uygun şekilde temizlenmediğinde ve kurutulmadığında korozyon meydana gelir ve eşyalarınız kırmızımsı kahverengi pasla kaplanır. Bunun nedeni, demirli metallerin asidik maddeler, su ve oksijen ile karışmamasıdır. Pas kalıcıdır ve müdahale edilmediğinde daha fazla pas oluşur.
PASI ÖNLEMENİN YOLU
Metal eşyalarınızın paslanmasını önlemek için, korozyon söz konusu olduğunda bu durumun ana nedeni olan sudan uzak durun. Mutfak bıçakları en kısa sürede yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Çatal bıçakları lavaboda bırakmayın ve bulaşık makinesine koymaktan kaçının. Metal nesneleri düşük nemli, kuru bir alanda saklayın. Metal yüzeylerde pas oluşmasını önlemek için koruyucu bir kaplama da uygulayabilirsiniz.
EN ETKİLİ PAS SÖKÜCÜLER
BEYAZ SİRKE
Beyaz sirkenin temizleyemediği bir şey var mı ? Bu güçlü bileşen, paslanmaya yenik düşmüş birçok metal parça üzerinde harikalar yaratabilir. Beyaz sirke en erişilebilir ve güvenilir seçenektir. "Paslı küçük eşyalarınızı beyaz sirke dolu bir kavanoza birkaç dakika koyun. Ardından üzerindeki bozulan kaplama kısmının kolayca söküldüğünü göreceksiniz. Daha büyük bir metal nesnedeki pası çıkarmaya çalışıyorsanız, doğrudan paslı bölgeye beyaz sirke dökün, kuruması için zaman verin ve ardından bir bezle fırçalayın.
Belirgin derecede korozyona sahip malzemeleri temizlemek için, paslı aletlerinizi veya bıçaklarınızı bir kase beyaz sirkeye batırın ve bir gece veya 24 saat kadar bekletin. İyice ıslandıktan sonra sirkeden çıkarın ve pası bulaşık teli , bulaşık süngeri veya tel fırçayla ovun. Pas lekelerini çıkarmaya çalışırken nazik olmamanız gerekmektedir. Kalan pas lekeleri varsa, malzemeyi ilk seferden de daha uzun süre ıslatarak işlemi tekrarlayın. Tüm pası çıkardıktan sonra, öğeyi hafif bir bulaşık sabunu ve suyla temizleyin ve iyice kuruladığınızdan emin olun.
KARBONAT
Karbonat, hafif pas lekeleri olan malzemelerde oldukça etkilidir. Bıçak gibi ince metalden yapılmış nesnelerde de işe yarar. Bu yöntemi kullanmak için, kalın bir macun oluşturana kadar yeterli miktarda suyu karbonat ile karıştırın. Macunu metalin her yerine yaymak için elinizi veya diş fırçanızı kullanın ve paslı noktaların iyice kaplandığından emin olun. Macunun nesne üzerinde bir saat kadar kalmasına izin verin. Nesneyi ovalamak ve pası çıkarmak için çelik yünü, bulaşık süngeri veya tel fırça kullanın. Macunu suyla durulayın ve gerekirse tekrarlayın. En sonunda ise iyice kurulayın.
LİMON VE TUZ
Bu temizlik tüyosu ciddi bir pas sökücüden çok salata sosundaki malzemeler gibi görünebilir ama kesinlikle işe yaramaktadır. Limonun asitliği sofranın ya da koşer tuzun aşındırıcılığıyla birleştiğinde etkili olabilir. Paslı bölgeleri tuzla kaplayın ve ardından tuz tabakasının üzerine taze limon suyu sıkın. Kullanılmış limonu atmayın. Tuz ve limon karışımını yaklaşık iki saat bekletin, ardından pası çıkarmak için limon kabuğunu temizleyici olarak kullanın. Özellikle inatçı pas lekeleri varsa, çelik yünü, ovma pedini veya tel fırçayı da kullanabilirsiniz. Bittiğinde, limon suyunu, tuzu ve pas kalıntılarını durulayın ve metal parçayı iyice kurulayın.
BULAŞIK SABUNU VE PATATES
Tüm patatesler, birçok temizlik ürününde önemli bir bileşen olan oksalik asit içerir. Oksalik asit de pası çözer. Bu tekniği denemek için, bir patatesi ikiye bölün, kesilen kısmı bulaşık sabunu ile kaplayın ve patatesin üzerine tuz (veya karbonat) serpin. Hem tuz hem de karbonat, çözünürken metal yüzeylerdeki pası sıyırmaya yardımcı olmak için hafif bir aşındırıcı görevi görür. Paslı bölgeyi korozyon gidene kadar patatesle ovun. İyice durulayın ve kurulayın. Bu teknik, detaylandırma veya kabartma çalışması olmayan metal parçalar için en iyi sonucu verir.
ALÜMİNYUM FOLYO
Bu yöntemler arasındaki en etkili yöntem buruşuk bir alüminyum folyo tabakası kullanmaktır. Basit bir alüminyum ile paslı alanları fırçalama, eşyalarınızın hasar görmemesini veya herhangi bir ovma izinin kalmamasını sağlayacaktır. Bu hile, antika aynalar gibi oymaları olan ulaşılması zor yerlerde harikalar yaratıyor.