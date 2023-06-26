Pas lekesini tek hamlede silmek ister misiniz?

BULAŞIK SABUNU VE PATATES

Tüm patatesler, birçok temizlik ürününde önemli bir bileşen olan oksalik asit içerir. Oksalik asit de pası çözer. Bu tekniği denemek için, bir patatesi ikiye bölün, kesilen kısmı bulaşık sabunu ile kaplayın ve patatesin üzerine tuz (veya karbonat) serpin. Hem tuz hem de karbonat, çözünürken metal yüzeylerdeki pası sıyırmaya yardımcı olmak için hafif bir aşındırıcı görevi görür. Paslı bölgeyi korozyon gidene kadar patatesle ovun. İyice durulayın ve kurulayın. Bu teknik, detaylandırma veya kabartma çalışması olmayan metal parçalar için en iyi sonucu verir.