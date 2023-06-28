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Haberler Yaşam Kurban keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir, niyet edilir?

Kurban keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir, niyet edilir?

Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kurban kesilirken tekbir geitirilir mi? Kurban ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar da kurban duasını sorguluyor. Peki Kurban keserken okunacak dua nedir? Kurban kesme duası nasıl okunur?

Kurban duası, Kurban Bayramıyla beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet bilgisine göre, İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir.

Kurban keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir, niyet edilir?

Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîlere göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenilir. Şâfiîlere göre besmele kasten çekilmese bile kesilen hayvanın eti yenir. İşte, kurban kesim duası ve kurban keserken okunacak duanın okunuşu...

Kurban keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir, niyet edilir?

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA

Kurban kesilirken üç defa "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir (Semerkandî, Tuhfe, III, 66)

Kurban keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir, niyet edilir?

KURBAN DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

قُلْ اِنَّ صَلَاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمينَ لَا شَريكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمينَ

"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim." (En'âm, 6/162-163)

Kurban keserken hangi dualar okunur, nasıl tekbir getirilir, niyet edilir?

اِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنيفًا وَمَٓا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)

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