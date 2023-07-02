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Haberler Yaşam ‘Kırklareli’nin Efesi’ Aydınlı Nihat Amca

Kırklareli’nin Efesi’ Aydınlı Nihat Amca

KAZIM YÖRÜKCE
‘Kırklareli’nin Efesi’ Aydınlı Nihat Amca
KIRKLARELİ Yündoğan Köyü'nde yaşayan 84 yaşındaki Nihat Birgün, Aydınlı asker arkadaşını ziyaretinde özendiği Yörük kıyafetlerini üzerinden 20 yıldır çıkarmıyor. Birgün, at figürlü bastonu, elindeki tesbihi ve Yörük kıyafetiyle "Kırklareli Efesi" olarak anılıyor. Kıyafetlerinin dikkati çektiğini ifade eden Birgün, Ege yöresine ait 30'a yakın kıyafetinin bulunduğunu söyledi. Birgün, "Asker arkadaşlarım vardı Aydın'da onları ziyarete gidince özendim. Bir çift çizme yaptırdım Aydın Söke'de. İkinci çizmeyi de Aydın merkezde yaptırdım. Bu çizmeler gıcırdar bastıkça. Giyimlerim özenti, giydiğim kıyafetleri Ege yöresinde deveciler ile efeler giyer" diyerek Efe kültürünü Kırklareli'nde tanıtmaktan mutlu olduğunu söyledi.
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