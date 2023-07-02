Yollarda dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte tatilden dönen vatandaşlar, yollarda trafiği yoğunlaştırdı. 9 günlük Kurban bayramı tatilinin son gününde dönüşe başlayan tatilciler, özellikle Aydın ve Muğla'da uzun kuyruklar oluşturdu. Geçiş noktalarında trafik durma noktasına geldi.

KONTROLLER SÜRÜYOR

Ülkemizin gözde turizm yerlerinden Didim'in en önemli kavşaklarından Söke kavşağında da yoğunluk nedeniyle trafik kilitlendi. Polis ekipleri, trafiği eritmek için gün boyunca büyük çaba harcadı. Kurban Bayramı tatilinden dönenler yollarda yoğunluk oluşturuyor. Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

EGE İLLERİNDE TRAFİK KİLİT

MARMARİS, Fethiye ile Ula'nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi'nde trafik yoğunluğuna neden oldu.

KAVŞAK NOKTASI

AYDIN ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı. Marmaris'te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik polisi ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı. Yaşanan trafik hareketliliğinin iki gün devam etmesi bekleniyor.