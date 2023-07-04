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Haberler Yaşam Bir türlü ikna edemedi

Bir türlü ikna edemedi

ERCAN AKGÜN
Bir türlü ikna edemedi

Bu yaz döneminin büyük bir kısmını Çeşme'de geçirmeyi planlayan oyuncu Merve Oflaz, köpeğini de yanından ayırmıyor. Oflaz, denizde köpeğiyle birlikte serinlemek istedi ancak bunu bir türlü başaramadı. Suya girmek istemeyen sevimli köpeğini dakikalarca ikna etmeye çalışan güzel oyuncu, en sonunda onu plajda bırakıp tek başına denize girdi.

Köpeğinin bakışlarına dayanamayan Merve Oflaz, sudan çıkıp bir kez daha onu denize sokmaya çalıştı ancak yine başarılı olamadı. Bunun üzerine yeniden suya girip yüzen ünlü oyuncu, daha sonra can dostunu plajda gezdirip onunla birlikte duşa girdi.

GÜLME KRIZINE GIRDI

Yaz aylarını Çeşme'de kendi evlerinde geçiren Sinan Engin, oğlu Oğulcan Engin ve işletmeci Mustafa Aksakallı, bir arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yaptı. Uzun süre locada sohbet eden dörtlü, daha sonra hep birlikte denize girdi. Plajda konuşurken bir ara gülme krizine giren Sinan Engin'in o anları, arkadaşlarını ve oğlunu da neşelendirdi.

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