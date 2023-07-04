Kemal Sunal vefatının 23. yılında anıldı

HAYAT verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal vefatının üzerinden 23 yıl geçti. Ölüm yıl dönümünde özlemle anılan 'Türkiye'yi güldürün adam' Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

GÜLÜŞÜYLE HAFIZALARDA

7'DEN 70'e herkesi kahkahaya boğan Kemal Sunal vefatının 23. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı"nın da arasında bulunduğu onlarca filmde birbirinden farklı karakterleri başarıyla oynayan Sunal, gülüşüyle hafızalarda kaldı.