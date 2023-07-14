  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Menzil Cemaati lideri El Hüseyni’ye veda

Menzil Cemaati lideri El Hüseyni’ye veda

Menzil Cemaati lideri El Hüseyni’ye veda

İstanbul'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi. Cenazeye gelmek isteyen binlerce kişi 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Toplanan binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

1993'TE BAŞA GEÇTİ

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol'dan sonra cemaatin başına geçen Hüseyni'nin 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hüseyni'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA