Menzil Cemaati lideri El Hüseyni’ye veda

İstanbul'da uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki El Hüseyni (74) Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde toprağa verildi. Cenazeye gelmek isteyen binlerce kişi 20 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Toplanan binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

1993'TE BAŞA GEÇTİ

Gavs-ı Sani olarak adlandırılan ve 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol'dan sonra cemaatin başına geçen Hüseyni'nin 5'i erkek, 5'i de kız olmak üzere 10 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hüseyni'nin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.