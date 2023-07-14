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Haberler Yaşam Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Pazartesi günlerinin yeni favorisi olma yolunda ilerleyen, Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 4. bölümüyle ekrana gelecek. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 17 Temmuz Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Üvey Anne 4. bölüm detayları...

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya başlayan Üvey Anne, yayınlanan ilk üç bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

ÜVEY ANNE'NİN 4. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

4.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Faruk ve İpek'in önemli bir müşteriyle iş yemeğindeyken son anda çevirdiği dümenle yemeğe dahil olan Serap, tam da anlaşma konusu riske girmişken olayların seyrini değiştirir ve müşteriler tekrar anlaşma yapmak isterler.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Müşterilerin anlaşma yapmak için onları kendi otellerine davet etmesiyle Serap çok mutlu olmuştur. Çünkü İpek bir toplantısı yüzünden günübirlik de olsa yapacakları bu seyahate katılmayacaktır.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Bu durum Serap'ın Faruk'la baş başa kalması için iyi bir fırsattır. Ancak Serap'ı bu konuda bekleyen sürpriz hevesini kursağında bırakacaktır.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Serap ile Cem'in evlenmeyeceğini öğrenen Nisan, Cem'le geçirdiği güzel anlardan sonra Cem'e hazırladığı sürprizle büyük bir risk aldığının farkında değildir.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Diğer yandan Mete, karısı İpek ile Faruk'un yakınlığından rahatsızlık duymaya başlayınca kontrolden çıkar ve İpek'i zor duruma sokar.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Faruk'la İpek'in yakınlığı en çok da Serap'ı rahatsız ediyordur ve Serap, Naz'ı kullanarak ikisinin arasını açmak için hamlelerine başlar.

Üvey Anne 4. bölüm izle! Atv Üvey Anne yeni bölüm full HD izle

Fakat Serap daha sonra çok daha tehlikeli bir işe kalkışarak olayı hayati bir noktaya taşıyacaktır.

ÜVEY ANNE'NİN 3. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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