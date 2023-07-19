MKE kapsül fabrikasında patlama

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kapsül Fabrikası'nda dün bir patlama yaşandı. Olayda 4 kişi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yaralarının bilinçlerinin açık olduğunu belirterek yangının kontrollü bir şekilde söndürüldüğünü söyledi.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ

MKE'NİN kendi söndürme ekibi, olay yerinde her ihtimale karşı nöbet tutmaya devam ediyor. Meydana gelen patlamada yaralananlar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Fabrikada meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığının yaptığı paylaşımda, "Yaralı dört işçimizin sağlık durumları iyidir" denildi.