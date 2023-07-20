Havuzda kontak lens kullanmak tehlikeli

Atagöz Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan yaz sezonunun gelmesiyle birlikte deniz ve havuz sezonun açıldığını, başta çocuklar olmak üzere bilinçsiz havuz kullanımının göz hastalıklarına sebep olabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

ALERJİYE SEBEP OLUR

Op. Dr. Yeşilbalkan, "Dezenfeksiyonda kullanılan klorun oranı önemli, fazla olursa vücut ile gözde alerji ve tahrişlere neden olur. Az olursa yeterli dezenfeksiyon sağlanamaz. Bu yüzden klorlaması düzgün yapılan ve su numunesi alınarak denetlenen havuzların tercih edilmesi gerekiyor" dedi.

Yeşilbalkan uyarılarını şöyle sürdürdü: "Kontakt lens kullananlar havuz veya denize girerken lenslerini kullanmamalılar, yüzücü gözlüğü kullanılması hastalık riskini bertaraf edecektir. Güneş ışınlarının kornea, lens ve retina üzerine zararlı etkileri mevcuttur. Bu yüzden güneş gözlüğü mutlaka optisyenden alınmalıdır, ultraviyole ışınlarını emici özelliği olmalıdır. Eğer kişi gözünden operasyon geçirmişse denize havuza ne zaman girebileceği konusunda doktoruna danışmalıdır."