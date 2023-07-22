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Haberler Yaşam Limonlu reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Limonlu reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ferahlatıcı ve serinletici içeçeklere elimiz gitmeye başladı. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz limonlu reyhan şerbeti yapmak ister misiniz? İşte evde hazırlayabileceğiniz limonlu reyhan şerbeti tarifi...

Türkiye'nin doğu bölgelerinde filizlenen reyhan, taze ve kuru haliyle yemeklere lezzet katıyor.

Limonlu reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Antioksidan deposu olan reyhan, şerbet olarak tüketildiğinde ise ferahlık veriyor.

Limonlu reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Her zaman tazesini bulamayanlar için kuru reyhanın limonla karışımından yapılan şerbeti sizler için paylaşıyoruz.

Limonlu reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Sindirime, sinire, mideye, migrene birebir olan reyhanı limonla kullanırsanız hem damaklarınız hem de bağışıklık sisteminiz mutlu olacaktır.

Limonlu reyhan şerbeti nasıl yapılır?

LİMONLU REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Bir avuç kuru reyhana 1 litreye yakın sıcak su ekleyin ve demlenmeye bırakın. 5-10 dakika ardından dilediğiniz miktarda limon suyunu ve şekeri ilave edin. Rengiyle şölene hazır olan reyhan şerbetini soğuduktan sonra doyasıya içebilirsiniz.

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