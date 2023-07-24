MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçları açıklandı mı?

LGS tercih sonuçları için heyecan dorukta. Sınava katılan öğrenciler sonuçların açıklanacağı ana odaklandı. MEB LGS sonuçlarının açıklanma tarihi için bugünü duyurmuştu. Peki LGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı...

2023 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. MEB takvimine göre sonuçlar 'meb.gov.tr' adresinde bugün ilan edilecek. Sonuçların saat 10.00'da erişime açılması bekleniyor.

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar da bugün belli olacak.

24-28 Temmuz tarihleri arasında ise 1. Nakil tercihleri yapılacak. 31 Temmuz tarihinde ise 1. Nakil sonuçları açıklanacak.

LİSE NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

24-28 Temmuz tarihleri arasında 1. nakil tercihleri alınacak.

31 Temmuz'da 1. nakil tercih sonuçları açıklanacak.

31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 2. nakil tercihleri alınacak.

7 Ağustos tarihinde 2. nakil sonuçları açıklanacak.