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Haberler Yaşam Simge Sağın'ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Simge Sağın'ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Son zamanlarda 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan ve konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Simge Sağın, kendisine son model bir araba aldı. Kesenin ağzını bir hayli açan şarkıcı, özel plaka da yaptırdı.

Sahne tarzıyla sık sık adından söz ettiren Simge Sağın, Icardi'ye söylenen 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşuluyordu.

Simge Sağın’ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde çok popüler Simge Sağın, bu yıl konserden konsere koşmaya devam ediyor.

Simge Sağın’ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Güzel şarkıcı Simge Sağın kazandıklarıyla kendisine hediye aldı.

Simge Sağın’ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; son model bir jeep satın alan Simge özel plaka da yaptırdı.

Simge Sağın’ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Bunun için kesenin ağzını açan Simge Sağın, isminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan özel "SS" plakalı aracı için 7 milyon 500 bin lira ödemiş.

Simge Sağın’ın yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısını konserde yoğun istek üzerine 3 kere söyleyen Sağın, son dönemdeki başarısıyla da kendisini ödüllendirmek istemiş...

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