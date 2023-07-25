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Haberler Yaşam Üvey Anne'nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Üvey Anne'nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Pazartesi günlerinin yeni favorisi olma yolunda ilerleyen, Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 5. bölümüyle izleyici ile buluştu. Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli'nin oturduğu, sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan Üvey Anne'nin 5. bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar...

Sıcacık sevgi dolu bir ailenin üvey anne tarafından parçalanma hikâyesini anlatan atv'nin yeni dizisi Üvey Anne, dün akşam 5.bölümüyle izleyici ile buluştu.

ÜVEY ANNE'NİN 5. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

ÜVEY ANNE'NİN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ömer hastanede müdahele sonucu gözlerini açtı ve eve döndü. Serap yaptığı yanlıştan dolayı büyük üzüntü ve pişmanlık yaşadı. Faruk Ömer'in rahatsızlığından dolayı tüm ev halkına hesap sordu.

Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Serap üstüne düşeni yapmadığı için Faruk'tan özür diledi ve işi bırakacağını söyledi. Faruk üzüntüsünü İpekle paylaştı.

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Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Naz yaşanan olaylardan dolayı gerginliğini babasından çıkarmaya çalıştı ve İpek ile babası arasında yakınlaşma olduğunu ima edince İpek Naz'a açıklama yapmak zorunda kaldı.

Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Naz internetten konuştuğu kişiyle buluşmaya karar verdi ve partiye gitti. İşler Naz için ters gidince Serap yardıma koştu.

Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Serap hem evden hem de işten istifa etmek için Faruk ile görüştü. Serap gittiği için eve yeni bakıcı geldi ancak Naz onu kabul etmedi ve tüm aileye sorun çıkardı.

Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Faruk sonunda Serap'ın eve dönmesini istedi ve yakınlaştılar. Bu olaya Mete şahit oldu.

Üvey Anne’nin 5. bölümünde neler yaşandı?

Üvey Anne, yeni bölümüyle Pazartesi günü saat 20.00'de atv'de!

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