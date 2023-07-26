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Haberler Yaşam KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı

Son dakika... ÖSYM "6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" ifadeleriyle tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, 2023/1 KPSS tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar...

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı

Son dakika... 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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