KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı

Son dakika... 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS 2023/1 TERCİH SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.