Deniz suyunun vücuda faydaları

DENİZ suyunun çok fazla faydası bulunuyor. En başta bağışıklık sistemini güçlendirmek geliyor. Ayrıca zararlı toksinleri atarak cilt gözeneklerini açar, dolaşımı arttırır, vücudunuzdaki kan dolaşımını kolaylaştırır, stres, kötü beslenme yahut çevresel zehirlenme tarafından tüketilmiş temel minerallerin geri yüklenmesini sağlayarak dolaşımı arttırır. Bunların yanı sıra ciltte bulunan kızarıklık, pürüzlülük, iltihaplı durumlar için iyileştirici etkiye sahiptir. Üst solunum yolu sorunlarına iyi gelir. Astım, şiddetli öksürük, balgam yahut diğer solunum problemlerinden rahatsız kişiler; nefeslerini açmak için deniz suyundan, esintisinden yararlanıyor. Deniz suyunun, akciğere zararlı gelen toksinler ile diğer unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu bilinir. Karaciğer ve böbrek sorunlarıyla mücadele eder.