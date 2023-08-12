Evde hazırlayabileceğiniz incir reçeli tarifi

HAM İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR? (HAM İNCİR REÇELİ TARİFİ)

Ham incir reçeli yapmak için öncelikle taze ve olgun ham incirleri seçmeniz gerekir. Ayrıca reçelin kıvamının doğru olması için reçel suyunu çekinceye kadar pişirmeniz de önemlidir. Öte yandan bu detaylar dışında ham incir reçelinin yapılışı ile ilgili aşamalara aşağıdaki liste üzerinden ulaşabilirsiniz.

İncirleri yıkayın ve saplarını kesin.



