Evde hazırlayabileceğiniz incir reçeli tarifi

Lezzetli mi lezzetli incir reçeli tarifiyle sizlerleyiz. İşte evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahvaltılık reçel tarifi...
Lezzetli mi lezzetli incir reçeli tarifiyle sizlerleyiz. İşte evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kahvaltılık reçel tarifi...
HAM İNCİR REÇELİ MALZEMELERİ NELERDİR?
Bu tarifin en önemli noktası incir seçimine özen göstermek olmalıdır. Çünkü ham incir reçeli malzemeleri temelinde tahmin edebileceğiniz üzere incir vardır. İncir seçimi noktasında dikkat etmeniz gerekenleri ise alt başlıklar üzerinden öğrenebilirsiniz. Yanı sıra incir reçeli malzemeleri ile ilgili ta listeye aşağıdaki maddeler üzerinden ulaşabilirsiniz:
1 kg ham incir
1 kg toz şeker
2 adet limonun suyu
1 çay kaşığı tuz
1,5 su bardağı su
HAM İNCİR REÇELİ NASIL YAPILIR? (HAM İNCİR REÇELİ TARİFİ)
Ham incir reçeli yapmak için öncelikle taze ve olgun ham incirleri seçmeniz gerekir. Ayrıca reçelin kıvamının doğru olması için reçel suyunu çekinceye kadar pişirmeniz de önemlidir. Öte yandan bu detaylar dışında ham incir reçelinin yapılışı ile ilgili aşamalara aşağıdaki liste üzerinden ulaşabilirsiniz.
İncirleri yıkayın ve saplarını kesin.
İncirlerin kabuklarını soyun ve ortadan ikiye bölün.
Daha sonra derin bir tencereye incirleri dizin ve üzerine toz şekeri serpin.
Limon suyunu da tencereye ekleyin ve karıştırın.
Tencereyi kısık ateşe alın ve arada bir karıştırarak yaklaşık 1 saat kadar pişirin.
Daha sonra 1,5 su bardağı suyu ekleyin ve tekrar karıştırın.
Reçeli kısık ateşte yaklaşık 2 saat daha pişirin.
Pişen reçeli ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra uygun kavanozlara boşaltın ve buzdolabında saklayın.
Afiyet olsun!