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Haberler Yaşam Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı Vermem Seni Ellere için arama motorlarında araştırma yapanlar, Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle, Vermem Seni Ellere 9. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 13 Ağustos Pazar günü yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere'nin 9. bölümünde neler yaşanacak? Vermem Seni Ellere'nin 9. bölümüne ilişikin detaylar...

HABER MERKEZİ

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı dizinin 9. bölümü merak edilmeye başlandı.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere'nin 9. bölümünü izlemek için tıklayın...

9. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

Vermem Seni Ellere 9. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Zeliş ve Mehmet'in uçurumlarla, uçurtmalarla ve fırtınalarla sınanan aşkı, bu kez galip gelecek midir?

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