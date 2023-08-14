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Haberler Yaşam MasterChef All Star'a bu hafta kim veda etti?

MasterChef All Star'a bu hafta kim veda etti?

MasterChef 2023 All Star'ın yayınlanan son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonunda elenen kişi belli oldu. İşte 13 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star'a veda eden yarışmacı...

Mavi ve kırmızı takımlarda hafta boyunca dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar arasından eleme potasına giren Eray, Barbaros, Sefa, Barış, Çağatay, Eda, Mert arasından birisi bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu.

MasterChef All Star’a bu hafta kim veda etti?

MasterChef'ten elenen yarışmacı tüm detaylar şöyle; TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının son bölümünde eleme gecesi mücadelesi izleyici karşısına çıktı.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'ın Pazar günü TV8 ekranlarından yayınlanan yeni bölümde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Tamamı kırmızı takımdan oluşan eleme potasında yer alan yarışmacılar tamam mı, devam mı mücadelesine çıkarken oyun iki aşamadan oluştu.

İlk turda başarılı tabaklara imza atarak eleme potasından kurtulan üç yarışmacı Eray, Barış ve Sefa oldu. MasterChef All Star'ın en iddialı isimlerinden birisi olan Barbaros'un eleme potasında son üç isim arasında yer alması hem izleyenler de hem de yarışmacılarda büyük şaşkınlık uğrattı.

MasterChef All Star’a bu hafta kim veda etti?

Yarışmanın ikinci etabında Çağatay, Eda, Mert, Barbaros ise Danilo Şef'in yemeği olan Girit Kabaklı Kaymaklı Risotto'yu hazırladı. Şeflerin değerlendirmesi az önce başlarken bir sonra MasterChef All Star'a ve hayallerine veda eden isim belli olacak.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te hafta boyunca rakiplerine fırsat vermeyen mavi takım yarışmacıları bu haftayı kayıpsız atladı. Dokunulmazlık mücadelelerini kazanan mavi takım yarışmacılarından eleme potasında bu hafta kimse yer almadı. Son olarak dün yayınlanan bölümde Mert eleme potasında yer alan isim olmuştu. Eleme potasında bugün mücadele eden kırmızı takım yarışmacıları ise şu şekilde;

MasterChef All Star’a bu hafta kim veda etti?

EDA

ÇAĞATAY

SEFA

BARBAROS

BARIŞ

ERAY

MERT

MasterChef All Star’a bu hafta kim veda etti?

MASTERCHEF'TE VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef'te bu akşam veda eden ismi Somer Şef duyurdu. MasterChef All Star'da elenen isim Mert oldu.

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