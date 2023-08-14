MasterChef All Star’a bu hafta kim veda etti?

MasterChef'ten elenen yarışmacı tüm detaylar şöyle; TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star yarışmasının son bölümünde eleme gecesi mücadelesi izleyici karşısına çıktı.

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'ın Pazar günü TV8 ekranlarından yayınlanan yeni bölümde heyecan dolu dakikalar yaşandı. Tamamı kırmızı takımdan oluşan eleme potasında yer alan yarışmacılar tamam mı, devam mı mücadelesine çıkarken oyun iki aşamadan oluştu.

İlk turda başarılı tabaklara imza atarak eleme potasından kurtulan üç yarışmacı Eray, Barış ve Sefa oldu. MasterChef All Star'ın en iddialı isimlerinden birisi olan Barbaros'un eleme potasında son üç isim arasında yer alması hem izleyenler de hem de yarışmacılarda büyük şaşkınlık uğrattı.