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Haberler Yaşam Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

Pilavın lapa formuna yakın bir İtalyan lezzeti olan risotto nasıl hazırlanır? Risotto malzemeleri nelerdir? Risotto yaparken nelere dikkat etmeli? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz risotto tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Risottonun sebze, et ya da tavuk suyunda pişirilmesi mümkündür. Risotto nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, evde nasıl hazırlanır? İşte cevabı...

Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

MALZEMELER

Yarım paket risotto pirinci

Yarım paket kültür mantarı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı)

1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri

600 ml tavuk suyu

Tereyağı

Tuz

Karabiber

Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

TARİF

Geniş bir tavada tereyağını eritin.

Sarımsak ve soğanı ince kıyıp, tereyağında kavurun.

Pirinci ilave edip, sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.

Mantarları ince doğrayıp, ekleyip karıştırın.

Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.

Pirinç yumuşayınca, ocaktan alın.

Servis tabağına alıp, rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.

Dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.

Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

Afiyet olsun...

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