Risotto nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli risotto tarifi!

Risottonun sebze, et ya da tavuk suyunda pişirilmesi mümkündür. Risotto nasıl yapılır ve püf noktaları nelerdir? İtalyan mutfağının önemli yemeklerinden biri olan risotto, evde nasıl hazırlanır? İşte cevabı...
MALZEMELER
Yarım paket risotto pirinci
Yarım paket kültür mantarı
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 kadeh beyaz sek şarap (isteğe bağlı)
1 paket (100 gram) rendelenmiş parmesan peyniri
600 ml tavuk suyu
Tereyağı
Tuz
Karabiber
TARİF
Geniş bir tavada tereyağını eritin.
Sarımsak ve soğanı ince kıyıp, tereyağında kavurun.
Pirinci ilave edip, sürekli karıştırıp 5 dakika kavurun.
Mantarları ince doğrayıp, ekleyip karıştırın.
Kaynamış tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın.
Pirinç yumuşayınca, ocaktan alın.
Servis tabağına alıp, rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirip servis yapın.
Dilerseniz üzerini maydanoz ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...