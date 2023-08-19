Ulu şehir Bursa

1335 yılında Osmanlı'nın ilk başkenti olmasıyla birlikte tarih sahnesine çıkan Bursa, zengin tarihiyle Türkiye'de tarih ve kültür gezileri yapmak için en ideal şehirlerden biri. Ülkemizin 4. büyük şehri olan Bursa; Osmanlı döneminden kalan büyüleyici mimari şaheserler, Marmara Denizi kıyısındaki tertemiz plajları ve el değmemiş doğal güzellikleriyle turizm olanaklarının geliştiği bir şehir.

SAYISIZ OLANAK SUNUYOR

Dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrinden uçak bileti alarak kolayca gidebileceğiniz Bursa, deniz manzaralı butik otellerden Uludağ eteklerindeki orman köşklerine ve yılın her mevsimi şifa bulabileceğiniz termal otellere kadar size sayısız olanak sunuyor. Türkiye'nin en sevilen kış turizmi noktalarından Uludağ Kayak Merkezi, Mudanya gibi tatil cennetleri, 700 yıllık Osmanlı köyleri, şehir merkezinde her köşede karşınıza çıkacak günümüze kadar sağlam kalmış görkemli camileri, hanları ve medreseleriyle ünlü şehir, günlerce gezseniz bile bitiremeyeceğiniz bir zenginliğe sahip. Bursa'da mutlaka görülmesi gereken en popüler yerleri siz okurlarımız için sıraladık...

BURSA ULU CAMİİ

BURSA denilince akla ilk gelen yerlerden olan 20 tane görkemli kubbesiyle Bursa Ulu Camii, ihtişamıyla turistleri büyülüyor. 1400 yılında inşa edildikten sonra 1855 yılında yaşanan depremden dolayı yenilenen camii, Osmanlı'da çok ayaklı cami mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Ulu Camii, Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılmıştır. Kündekari tekniği ile yapılan çini ve Osmanlı hat sanatı örneklerini de burada inceleyebilirsiniz.

TOFAŞ ANADOLU ARABALARI MÜZESİ

ARABA sevdalılarının mutlaka uğraması gereken Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olarak Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, 2002 yılında Bursa'da açılmıştır. Her gün saat 10:00 ile 17:00 arasında ücretsiz olarak gezebileceğiniz geleneksel araba atölyeleri, tarih boyunca geliştirilen çeşit çeşit tekerlekler, Anadolu'da kullanılan birbirinden ilginç motorlu ve motorsuz araçlar gibi birçok ilginç sergiyi yakından inceleyebilirsiniz.

CUMALIKIZIK KÖYÜ

Cumalıkızık Köyü, 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edildi. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini görebileceğiniz köy evleri ile tam anlamıyla bir açık hava müzesi. Bursa tarih ve kültür gezilerinin önemli bir adresi olan ve dünyanın her yerinden gelen fotoğrafçıların ilgisini çeken Cumalıkızık Köyü, sizi modern dünyanın karmaşasından alıp Osmanlı dönemine geri götürecek

İSKENDER VE SİYAH İNCİRİYLE MEŞHUR

Adıyla özdeşleşen Şeftalinin, Deveci Armudunun, Apolyont Kirazının, sofralık zeytininin ve çeliğin en kaliteli ürünlerinin yetiştiği bölgedir Bursa. Ayrıca siyah incir, Türkiye'ye ve dünyaya, Bursa'dan yayılarak evlerimize ve sofralarımıza ulaşır. Bursa mutfağında genellikle kebap ve etli yemeklere ağırlık verilir. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan iskender, yörenin en meşhur yemeğidir. Kestane şekeri ve Kemalpaşa tatlısı da yörede ilgi gören tatlılar arasındadır.

MUDANYA

Bursa'nın Marmara Denizi kıyısında yer alan ve en turistik ilçelerinden olan Mudanya her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Mudanya, Bursa'da denize girebileceğiniz en güzel plajlara da ev sahipliği yapıyor. İnce kumlu plajlarına denizin ve güneşin tadını çıkarmak için gidebilirsiniz. İlçede sahil boyunca sıralanan güzel balık restoranlarında Marmara Denizi manzaraları eşliğinde mevsimlik balıklar ve yöresel mezeler adabilirsiniz.

ULUDAĞ

MARMARA Bölgesi'nin en büyük dağı olan Uludağ, Türkiye'nin en popüler kış sporları merkezi ve Bursa'nın en turistik yeri konumundadır. Uludağ; uluslararası standartlarındaki kayak merkezleri, 5 yıldızlı otelleri, orman köşkleri ve bungalov otelleriyle özellikle kış aylarında tüm dünyadan turistleri misafir ediyor. Uludağ'ı sadece kış aylarında değil, ilkbahar ve yaz aylarında da fotoğraf safarileri, jeep gezileri ve bisiklet turlarıyla keşfe çıkabilirsiniz.

ULUABAT KUŞ CENNETİ

BURSA'YA gitmişken Uluabat Kuş Cenneti'ni görmemek olmaz. Doğaseverlerin bayılarak ziyaret ettiği Ulubat Kuş Cenneti, papağan, keklik, sülün ve tavus kuşu gibi onlarca kuş türünü barındırıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında ise rengarenk doğa manzaraları sunan sedir, limoni selvi ve ladin ağaçları arasında güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Ayrıca kır bahçesi, mesire alanları ve geniş çocuk oyun alanları da sağlıyor.

SOĞANLI BOTANİK PARK

YEMYEŞİL manzarasıyla doğayı adeta kucaklayabileceğiniz Soğanlı Botanik Parkı, 1998 yılında hizmete açıldı. 150 farklı türden 8000 ağaç, endemik bitki türleri ve çeşitli çiçek bahçeleriyle süslü botanik bahçesi, rengârenk manzaralarıyla harika bir gezi fırsatı sunuyor. Japon, İngiliz ve Fransız bahçelerini gezebileceğiniz Soğanlı Botanik Parkı'nda açelya ve orman gülü bahçelerinde de güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca botanik parkının içeresinde 17. ve 18. yüzyıl dönemi Bursa tarihi evlerinin minyatürlerini de görme şansı bulacaksınız.