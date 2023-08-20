2023 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt başvurularını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 yurt başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl başvurular 24 Ağustos tarihinde başlamış ve 28 Ağustos tarihinde sona ermişti. Bu yıl KYK yurt başvurularının 22 Ağustos tarihinde başlaması öngörülüyor.

KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.