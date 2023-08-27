Sabancı ailesinden sevindiren haber

Yunanistan'da tatil yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos akşamı Leros Adası'nda kaza geçirdi. Yemek için yatlarından ayrılan çift, zodyak ile kayalıklara çarptı.

DENİZE ATLADILAR

Kazada botu kullanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralanırken, kayalıkları fark eden kaptan, çiftin çocukları Emre ve Kaan ile birlikte denize atlayarak kurtuldu. O sırada Adanalı iş adamı Mehmet Başer ve mürettebatı kazazedelere yardımcı oldu.

ÇOCUKLARI KURTARDI

Yunanistan'a giden Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, zodyak botla kaza yaptığında kaptan, çiftin çocukları Emre ve Kaan'ı kurtardı. İstanbul'dan gelen özel ekiple Leros Adası'ndan alınan çift önce Bodrum'a, sonra İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. Pegasus Havayolları'nın da bünyesinde olduğu Esas Holding'den de sağlık durumları hakkında şu açıklama yapıldı: "Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir." Ayrıca 6 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınıp uyutulan Vuslat Doğan Sabancı'nın çocuklarını görmek istediği öğrenildi.

TEDAVİYE DEVAM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Vuslat Doğan Sabancı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Dalağı alınan ve aort damarı yırtılan Ali Sabancı'nın tedavisi devam ediyor.

BOTTA 4'Ü TÜRK 6 KİŞİ VARDI

AYRICA Yunan Sahil Güvenliği de yaşanan kazayla ilgili bir açıklama yaptı. Güneydeki bölgede, içinde altı yabancının (4 Türk vatandaşı, 1 Güney Afrika vatandaşı ve 1 İngiltere vatandaşı) bulunduğu Malta bandıralı E/P-T/R yüksek hızlı deniz taşıtının bir kayayla çarpışması ve iki kişinin ağır, bir kişinin de hafif yaralanmasıyla sonuçlanan bir olay hakkında bilgilendirildi.