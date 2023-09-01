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Haberler Yaşam Eski Bakan Kutbettin Arzu, topraga verildi

Eski Bakan Kutbettin Arzu, topraga verildi

HABER MERKEZİ
Eski Bakan Kutbettin Arzu, topraga verildi

TBMM'DE 23'üncü dönem milletvekilli yapan ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, tatilini geçirmek için geldiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kutbettin Arzu'nun cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesinin işlemlerin ardından, İstanbul'a, buradan da uçakla Diyarbakır'a götürülerek toprağa verildi.

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