Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba transfer!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Zengin oyuncu kadrosuna her gün yeni isimlerin katıldığı dizinin son transferi ise İsmail Demirci oldu.

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizi sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu İsmail Demirci, Onbeşli (Cengiz Onbeşli) karakteriyle kadroya dahil oldu. Onbeşli karakterinin Cezayir Türk'le dost mu düşman mı olacağı merak konusu.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

ONBEŞLİ (CENGİZ ONBEŞLİ)

40'lı yaşlarında kurnaz, başına buyruk ve hafife alınmayacak biri. Masanın önemini hemen fark ederek zirveye çıkmanın yollarını arar. Cezayir onun da masa toplantılarına katılması için Dayılar'ın oylamasına başvurur. Dayılar evet dese de Ateş bu durumdan rahatsızdır. Aralarında bir rekabet başlar. Onbeşli aynı zamanda uzun bir süredir Srebrenitsa'da ailesini katleden "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birliğin üyesi Radovan Samaç'ı aramaktadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında