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Haberler Yaşam Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Sonbaharı temsil eden eylül ayının gelişiyle birlikte Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023 araştırılmaya başlandı. İşte sosyal medya hesapları üzerinden Eylül ile ilgili mesajlar paylaşmak isteyenler için resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri sizlerle...

HABER MERKEZİ

Eylül ayının gelişi ve sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için güzel eylül sözlerini sizler için derledik...

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.

Dedim ya… Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Eylül! Öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. Eylül, esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. (Mehmet Rauf)

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Ben sadece gökyüzüne bakarak eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü eylül ayında yıldızlar bir bir başka parlar.

Eylül'dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde. (Atilla İlhan)

Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, eylül, Piraye'dir. (Nazım Hikmet Ran)

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

İnsan kanına bulanmış güneş, dağların ardından batarken eylül ayının kan kırmızısı parlak ayı darıların üstünden doğmaya başlamış. (Mo Yan)

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Bugün Eylül'ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.

Hüzünlerin düğünüdür eylül, asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. (Canan Tan)

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur.

Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.

Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var.

Eylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.

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