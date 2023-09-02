Resimli, kısa, anlamlı, Eylül ayı mesajları ve sözleri 2023...

Eylül ayının gelişi ve sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için güzel eylül sözlerini sizler için derledik...
Eylül ayının gelişi ve sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için güzel eylül sözlerini sizler için derledik...
Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak.
Dedim ya… Eylüldü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…
Eylül! Öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. Eylül, esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. (Mehmet Rauf)
Ben sadece gökyüzüne bakarak eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü eylül ayında yıldızlar bir bir başka parlar.
Eylül'dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…
Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde. (Atilla İlhan)
Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, eylül, Piraye'dir. (Nazım Hikmet Ran)
İnsan kanına bulanmış güneş, dağların ardından batarken eylül ayının kan kırmızısı parlak ayı darıların üstünden doğmaya başlamış. (Mo Yan)
Bugün Eylül'ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.
Hüzünlerin düğünüdür eylül, asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. (Canan Tan)
En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir Eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek Eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)
Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur.
Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık.
Eylül Ayı huzurun bereketinle gel yeşilliğinle gel insanların üzülmeyeceği günlerinle gel. Dünyamızın yeşile maviye huzura ihtiyacı var.
Eylül ayı geliyor; senden çok beklentim var Eylül ayı kışıma bahar, kalbime umut getir.