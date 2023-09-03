  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Oğlunu eşine devretti

Oğlunu eşine devretti

ERCAN AKGÜN
Oğlunu eşine devretti
KARİYERİNE 2020'de nokta koyan eski yıldız futbolculardan Selçuk Şahin, eşi Emel ve oğulları Selçuk Asil ile Çeşme tatiline çıktı. Yüzme bilmeyen ve kolluk takarak denize giren 4 yaşındaki minik Selçuk, babasıyla oyun oynarken bir yandan da üzerine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada mekan içinde olan anne Emel Şahin de eşi ve oğlunun yanına gelerek suya girdi. Bir süre ailesiyle vakit geçiren Selçuk Şahin, daha sonra sudan çıkarak şezlonguna geri döndü. Oğluyla yüzmeye devam eden Emel Hanım, Selçuk Asil'i sırtında taşıyarak derinlere doğru ilerledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA