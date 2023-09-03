Oğlunu eşine devretti

KARİYERİNE 2020'de nokta koyan eski yıldız futbolculardan Selçuk Şahin, eşi Emel ve oğulları Selçuk Asil ile Çeşme tatiline çıktı. Yüzme bilmeyen ve kolluk takarak denize giren 4 yaşındaki minik Selçuk, babasıyla oyun oynarken bir yandan da üzerine tırmanmaya çalıştı. Bu sırada mekan içinde olan anne Emel Şahin de eşi ve oğlunun yanına gelerek suya girdi. Bir süre ailesiyle vakit geçiren Selçuk Şahin, daha sonra sudan çıkarak şezlonguna geri döndü. Oğluyla yüzmeye devam eden Emel Hanım, Selçuk Asil'i sırtında taşıyarak derinlere doğru ilerledi.