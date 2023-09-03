Sahnede kızıyla dans etti

POP müziğin sevilen ismi Gökhan Özen, 7 yılın ardından ilk kez Kuruçeşme Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Hayranlarının uzun süredir özlemle beklediği bu özel gece de Özen, en sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarıyla hasret giderdi. Son yıllarda yaşamına Amerika'da devam eden, yenilikçi ve ilerici tavrıyla müzik dünyasına damgasını vuran Özen, biletleri tükenen ve üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu. Unutulmaz anlara sahne olan konserde "Budala" ve "İki Yabancı" şarkılarında Özen'e kızı eşlik etti. İlk defa sahnede kızıyla dans eden sanatçı, alkış yağmuruna tutuldu.