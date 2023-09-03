Türkiye Yüzyılı’nı gençler inşa edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun" ifadesini kullandı. Erdoğan, TEKNOFEST görüntüleriyle derlenen bir videoya da paylaşımında yer verdi.

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TEKNOFEST'TE SON GÜN HEYECANI

CUMHURİYETİN 100'üncü yılında Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve milli hava araçlarının gösterileri bir kez daha nefes keserken, stantlardaki eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Bugün sona erecek olan TEKNOFEST'te üniversite öğrencilerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrikli araçlar, İHA'lar ve roketler de ilgiyle incelenirken, Türk savunma sanayiinin yüz akı olan Bayraktar TB3, Kızılelma, Anka, Hürkuş ve Gökbey gibi hava araçlarının çevresi de vatandaşlar tarafından dolup taşıyor. TEKNOFEST'in bundan sonraki durağı ise İzmir olacak. Dünyanın en büyük teknoloji festivali, 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında İzmirliler ile buluşacak.