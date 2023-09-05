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Haberler Yaşam Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan sac tava (saç tava), nasıl yapılır? Sac tavanın malzemeleri nelerdir? İşte evde hazırlayabileceğiniz pratik sac tava tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Et ve sebzenin birleşimiyle damakları şenlendiren sac tava nasıl yapılır? İşte lezzetli mi lezzetli sac tava tarifi...

Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

SAC TAVA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

400 gram kuşbaşı dana eti
50 gram kuyruk yağı (tercihe göre)
4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)
4 adet sivri biber (doğranmış)
1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)

Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik

Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

YAPILIŞI:

Yemeğin pişirileceği sac tava ocakta ısıtılır ve ardından sıvı yağ ile birlikte soğanlar kavurulur.

Sivri biberler de ilave edilerek kavrulmaya devam edilir. Sonrasında kuşbaşı etler ve tercihe göre kuyruk yağları da eklenir, etler suyunu çekene kadar pişirilir.

Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kek de eklenir ve yaklaşık 3 dakika kadar bu şekilde kavrulur, sonrasında domatesler de ilave edilir.

Domatesler orta ateşte piştikten sonra kısık ateşte yaklaşık olarak 10 dakika sac tava pişmeye bırakılır.

Şimdiden afiyet olsun...

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