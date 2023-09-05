Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

YAPILIŞI:

Yemeğin pişirileceği sac tava ocakta ısıtılır ve ardından sıvı yağ ile birlikte soğanlar kavurulur.

Sivri biberler de ilave edilerek kavrulmaya devam edilir. Sonrasında kuşbaşı etler ve tercihe göre kuyruk yağları da eklenir, etler suyunu çekene kadar pişirilir.