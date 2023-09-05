Sac tava nasıl yapılır? Pratik sac tava tarifi...

Et ve sebzenin birleşimiyle damakları şenlendiren sac tava nasıl yapılır? İşte lezzetli mi lezzetli sac tava tarifi...
Et ve sebzenin birleşimiyle damakları şenlendiren sac tava nasıl yapılır? İşte lezzetli mi lezzetli sac tava tarifi...
SAC TAVA NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
400 gram kuşbaşı dana eti
50 gram kuyruk yağı (tercihe göre)
4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)
4 adet sivri biber (doğranmış)
1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
YAPILIŞI:
Yemeğin pişirileceği sac tava ocakta ısıtılır ve ardından sıvı yağ ile birlikte soğanlar kavurulur.
Sivri biberler de ilave edilerek kavrulmaya devam edilir. Sonrasında kuşbaşı etler ve tercihe göre kuyruk yağları da eklenir, etler suyunu çekene kadar pişirilir.
Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, kek de eklenir ve yaklaşık 3 dakika kadar bu şekilde kavrulur, sonrasında domatesler de ilave edilir.
Domatesler orta ateşte piştikten sonra kısık ateşte yaklaşık olarak 10 dakika sac tava pişmeye bırakılır.
Şimdiden afiyet olsun...