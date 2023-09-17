Ailelerin evlat nöbeti bin 475’inci gününde

ÇOCUKLARININ terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının PKK terör örgütü mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri sürerek, HDP önünde oturma eylemi başlattı. Aileler, 5 yıldır aralıksız nöbetini sürdürürken, 46 evlat ailesiyle buluştu. Terör örgütünde çözülmeler devam ederken, teslim olan her çocuk ailelere umut oluyor. Evladını alana kadar HDP il binası önünde oturma eylemine devam edeceğini dile getiren Aziz'in annesi Güzide Demir, çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğlunun dağa taşa mahkum edildiğini söyleyen Demir, "Oğlum Aziz için HDP önünde evlat nöbeti tutuyorum" dedi.