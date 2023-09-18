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Haberler Yaşam Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. bölümünde neler olacak?

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. bölümünde neler olacak? İşte izleyicinin heyecanla beklediği Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. bölümüne ilişkin detaylar...

HABER MERKEZİ

Proje tasarımını ve genel hikayesini ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 37. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 37. bölümünde neler olacak?

37. BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 37. bölümünde neler olacak?

Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır. Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 37. bölümünde neler olacak?

Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 37. bölümünde neler olacak?

Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 37. bölümünde neler olacak?

Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar. Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur .

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 37. bölümünde neler olacak?

Ben Bu Cihana Sığmazam her salı Atv'de!

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