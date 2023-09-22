‘LGBT şube müdürlüğünü derhal kapatın’

VATAN Partisi İzmir İl Başkanı Dr. Serhan Bolluk, bir açıklama yayınlayarak Belediye Başkanı Tunç Soyer'e seslendi. Bolluk açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 'Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü' kurul-duğu ilan edildi. İlan eden bizzat Belediye Başkanımız. 'Adalet' ve 'Eşitlik' gibi değerli kavramların arkasına gizlenen amaç şu sözlerle ifade ediliyor: Türkiye'de ilk kez kurduğumuz kentsel eşitlik ve adalet daire başkanlığı var. İBB'de LGBT bireyler için açılan bir kapı var. LGBT bireylerin emirlerindeyiz ve hazırız. Böylece Büyükşehir'de önceden komisyon düzeyindeki LGBT 'kapısı', 'şube müdürlüğü'ne yükseltilmiş oluyor" dedi.

'SALDIRIYA ALET OLMAYIN'

BOLLUK şöyle devam etti: "ABD, Türkiye'mizi sadece Ege ve Yunanistan'da kurduğu üslerden tehdit etmiyor. En az onlar kadar önemli bir tehdit, 'Toplumsal Cinsiyet' adı altında karşımızda. LGBT simgesiyle yönelen tehdit, İzmirlilerin kapısına dayanmış durumda. Hemşehrilerimiz, çocuklarını bu saldırıdan nasıl koruyacağını düşünüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise kapı açıyor. Sayın Soyer'e sesleniyoruz, 'Yeşil Sol'lar, onun kucağındaki sahte sol örgütler, Kaos'çularla yan yana durmayın. Çocuklarımızı, gençlerimizi sonradan pişman olunan yollara sokmanızı değil. Biliniz ki uygulamanızla kapıyı sadece LGBT'ye değil, uyuşturucuya, madde bağımlılığına da açıyorsunuz. Yeni kurduğunuz bu şube müdürlüğünü derhal lağvedin. 'LGBT' denen örgüte bırakın kapı açmayı, belediyemizin yanına dahi yaklaştırmayın."