Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman,' yüzlerce ülkeden seyircilerin merakla beklediği beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman,' yüzlerce ülkeden seyircilerin merakla beklediği beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.
Tanıtım 13 dilde yayınlanırken kısa sürede milyonlarca kişi izledi.
13 DİLDE YAYINLANDI
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon tanıtımı Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Arapça, Farsça, Urduca, Rusça, Japonca ve Rumca olmak üzere toplamda 13 dilde yayınlanırken yeni sezonun ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.
YENİ HİKÂYE, YENİLENEN KADRO VE YENİ DEKORLAR!
'Kuruluş Osman'ın tanıtımında; merakla beklenen Osman Bey'in oğulları Orhan Bey ve Alaeddin Bey ile Yunus Emre karakterlerine hayat veren Emre Bey, Ömer Faruk Aran, Gökhan Atalay başta olmak üzere diziye yeni katılan oyuncular Emre Dinler, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek ve Tezhan Tezcan da yer aldı.
'Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Bala Hatun'un kızı Halime'nin mezarını kazdığını rüyasında gördüğünü söylediği yürek burkan sahne, Osman Bey ve Malhun Hatun'un Bursa fethi hakkındaki konuşmaları, görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, beşinci sezona dair beklentilerin zirveye çıkartırken sosyal medyaya damgasını vurdu.
ANADOLU'NUN YENİ SULTANI BELLİ OLUYOR
Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden başarılı oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak beşinci sezonunda Anadolu'nun kudretli beylerinin, kurulacak devlet için karşı karşıya geldiği mücadeleyi ekrana taşıyacak.
Kuruluş Osman, yeni sezonuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı atv'de!