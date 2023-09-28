  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda rüzgar gibi ezecek. Merak ve heyecanla beklenen Kuruluş Osman 4 Ekim'de izleyicisiyle buluşacak. Peki Kuruluş Osman'ın 131. bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Yepyeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı başlayacak olan atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman,' yüzlerce ülkeden seyircilerin merakla beklediği beşinci sezonundan ilk tanıtım yayınlandı.

Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

Tanıtım 13 dilde yayınlanırken kısa sürede milyonlarca kişi izledi.

Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

13 DİLDE YAYINLANDI

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezon tanıtımı Türkçe başta olmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Korece, Arapça, Farsça, Urduca, Rusça, Japonca ve Rumca olmak üzere toplamda 13 dilde yayınlanırken yeni sezonun ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü ve izlenme rekorları kırdı.

Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

YENİ HİKÂYE, YENİLENEN KADRO VE YENİ DEKORLAR!

'Kuruluş Osman'ın tanıtımında; merakla beklenen Osman Bey'in oğulları Orhan Bey ve Alaeddin Bey ile Yunus Emre karakterlerine hayat veren Emre Bey, Ömer Faruk Aran, Gökhan Atalay başta olmak üzere diziye yeni katılan oyuncular Emre Dinler, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek ve Tezhan Tezcan da yer aldı.

Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

'Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Bala Hatun'un kızı Halime'nin mezarını kazdığını rüyasında gördüğünü söylediği yürek burkan sahne, Osman Bey ve Malhun Hatun'un Bursa fethi hakkındaki konuşmaları, görkemli kadrajları ve nefes kesen aksiyon sahneleriyle öne çıkan tanıtım, beşinci sezona dair beklentilerin zirveye çıkartırken sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen yeni sezon tanıtımı ezber bozdu

ANADOLU'NUN YENİ SULTANI BELLİ OLUYOR

Yeni dekorları, yeni hikayesi, merakla beklenen sürpriz karakterleri ve birbirinden başarılı oyuncularla daha da zenginleşen oyuncu kadrosu ile yine reytingleri alt üst etmeye hazırlanan 'Kuruluş Osman', ezberleri bozacak beşinci sezonunda Anadolu'nun kudretli beylerinin, kurulacak devlet için karşı karşıya geldiği mücadeleyi ekrana taşıyacak.

Kuruluş Osman, yeni sezonuyla 4 Ekim Çarşamba akşamı atv'de!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA