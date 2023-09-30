Tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü malzemeleri ve püf noktası...

Yalancı tavukgöğsü muhallebisi kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım.

1 dakika daha karıştırmaya devam edelim ve ocaktan alalım.

Ocaktan aldığımız yalancı tavukgöğsünü 2-3 dakika mikserle çırpalım. (daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için)

Küçük boy borcam veya uygun bir tepsiyi suyla hafif çalkayıp suyunu dökerek tepsimizin ıslanmasını sağlayalım. (tatlımızın tepsiye yapışmaması ve kalıptan güzel çıkması için)

Yalancı tavukgöğsünü tepsimize dökelim.

Soğuduktan sonra 3 saat buzdolabında dinlendirelim.

Şimdiden afiyet olsun...