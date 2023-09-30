Tavuk göğsü nasıl yapılır? Tavuk göğsü malzemeleri ve püf noktası...

Küçük büyük herkesin favori tatlıları arasında olan tavuk göğsü nasıl yapılır?
Küçük büyük herkesin favori tatlıları arasında olan tavuk göğsü nasıl yapılır?
MALZEMELER
1 litre süt (5 su bardağı süt)
125 gram tereyağı
1 su bardağı un
1,5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya (şekerli vanilin)
YAPILIŞI
Uygun bir tencereyi ocağa alalım
125 gram tereyağını eritelim. Tereyağı eridikten sonra 1-2 dakika kızmasını bekleyelim.
1 su bardağı unu ilave edelim ve güzelce kavuralım. Buradaki püf nokta; unun rengi değişmeyecek.
1 litre (5 su bardağı) sütümüzü ilave edelim.
Daha sonra 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim.
1 paket şekerli vanilini de ilave edelim.
Elde ettiğimiz karışımı güzelce çırparak kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.
Yalancı tavukgöğsü muhallebisi kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım.
1 dakika daha karıştırmaya devam edelim ve ocaktan alalım.
Ocaktan aldığımız yalancı tavukgöğsünü 2-3 dakika mikserle çırpalım. (daha pürüzsüz bir kıvam elde etmek için)
Küçük boy borcam veya uygun bir tepsiyi suyla hafif çalkayıp suyunu dökerek tepsimizin ıslanmasını sağlayalım. (tatlımızın tepsiye yapışmaması ve kalıptan güzel çıkması için)
Yalancı tavukgöğsünü tepsimize dökelim.
Soğuduktan sonra 3 saat buzdolabında dinlendirelim.
Şimdiden afiyet olsun...