Masterchef’te elenen kişi belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ile 1 Ekim MasterChef kim elendi? sorusu cevabı ve tüm detaylar şöyle;

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde 2 aşamalı eleme oyunu oynandı.