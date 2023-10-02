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Haberler Yaşam Masterchef'te elenen kişi belli oldu!

Masterchef'te elenen kişi belli oldu!

MasterChef 2023 All Star son bölümde haftanın eleme oyunu oynandı.Kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonrasında eleme potasına giren isimlerden hangisi elendi? İşte 1 Ekim Pazar günü MasterChef'te elenen isim...

HABER MERKEZİ

MasterChef 2023 All Star son bölümde hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme adayı seçilen Tanya, Barış, Eren, Kıvanç, Batuhan, Esra ve Uğur arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu.

Masterchef’te elenen kişi belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ile 1 Ekim MasterChef kim elendi? sorusu cevabı ve tüm detaylar şöyle;

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde 2 aşamalı eleme oyunu oynandı.

Masterchef’te elenen kişi belli oldu!

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan ilk eleme oyunu etabında Tanya, Barış, Eren, Kıvanç, Batuhan, Esra ve Uğur ilk etapta potadan çıkan isim olmak için kozlarını paylaşıyor.

Masterchef’te elenen kişi belli oldu!

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme potasından çıkan yarışmacılar Esra, Barış ve Eren oldu.

Masterchef’te elenen kişi belli oldu!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

1 Ekim 2023 Pazar günü oynan eleme oyununda ilk etapta potadan çıkamayan Batuhan, Tanya, Kıvanç bir kez daha mutfaktaki yerini aldı.

MASTERCHEF KİM GİTTİ?

MasterChef 'ten bu hafta elenen yarışmacı yarışmanın geçmiş şampiyonlarından Uğur oldu.

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