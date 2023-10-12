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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın 27. bölümünde neler olacak?

Ateş Kuşları'nın 27. bölümünde neler olacak?

Yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Ateş Kuşları'nın 27. bölümünde neler olacak? İşte cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Ateş Kuşları'nın 27. bölümüne ilişkin detaylar sizlerle...

HABER MERKEZİ

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 27. Bölümüyle 13 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Ali; Kara'ya böbreğini bağışlarken, Barbaros ise mezarlığa Nizam'la dertleşmeye gider.

Ateş Kuşları’nın 27. bölümünde neler olacak?

27.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

KARA HAYATA TUTUNABİLECEK Mİ?

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

ALTI KÖKSÜZ YENİDEN BİR ARADA!

Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

Ateş Kuşları’nın 27. bölümünde neler olacak?

BİR YANINDA HÜMA, ÖBÜR YANINDA SAVCI SARE

Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır!

"BEN HAK ETMEDİĞİMİ SEVİYORUM!"

Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

Ateş Kuşları’nın 27. bölümünde neler olacak?

Ateş Kuşları her cuma Atv'de!

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