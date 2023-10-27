İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapanacak? İşte 28 Ekim 2023 Cumartesi trafiğe kapacak yolların listesi ve açık güzergahlar...

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. İstanbul'da yarın 28 Ekim Cumartesi Büyük Filistin Mitingi için kapatılacak yollar açıklandı. Peki, yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak, alternatif güzergahlar hangisi? İşte, ayrıntılar…