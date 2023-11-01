  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek

HABER MERKEZİ
Hepatit A aşısı artık ülkemizde üretilecek
BAŞKAN Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, açılışını yaptıkları Hepatit A aşısı üretim fabrikasının Türk milletine hayırlı olmasını diledi. "Koronavirüs salgını döneminde yaşananlar bize aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu göstermiştir. Kendi yerli aşımızla salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı, artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacaktır. Açılışını yaptığımız bu tesisle, Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır."
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA