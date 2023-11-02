Bilgisayarlar evin akıllı şık ekranına dönüştü

Apple, dizüstü ve masa üstü bilgisayar modellerini yeniliyor. 4.5K Retina ekran, en yeni kablosuz bağlantı seçenekleri, görüntülü sohbetleri güvenilir platforma taşımak için yeni hazırlıkla peşinde. Kamera, mikrofonlar ve hoparlörler ile etkileyici derecede ince bir tasarıma sahip olan iMac, tüm bu özellikleriyle hepsi-birarada bilgisayarı arayanlar için eşsiz bir deneyim. Peki Apple, iMac ve MacBook Pro modellerinde neleri değiştirdiğine yakından bakalım. Önce ekran kalitesi, sonra bağlantı seçenekleri, dikkat çeken tasarımıyla dikkat çeken ürünümüz var.

GENİŞ RETİNA EKRAN

iMac; 24 inç 4.5K Retina ekrana, 11,3 milyon piksele, P3 geniş renk yelpazesine, bir milyarın üzerinde renge ve 500 nit parlaklığa sahip.6 Kullanıcılar ister sunumlar üzerinde çalışsın, küçük işletmelerini yönetsin, fotoğraf düzenlesin isterse film veya dizi izlesin, iMac hep capcanlı ve göz alıcı bir görüntüleme deneyimi sunuyor. GENİŞ SEÇENEKLER iMac'te şimdi Wi-Fi 6E teknolojisi kullanılıyor. Wi-Fi 6E önceki nesle kıyasla iki kata kadar daha yüksek indirme hızlarına ulaşırken, Bluetooth 5.3 teknolojisi ise kullanıcıların en yeni Bluetooth aksesuarlarına bağlanmasına imkan veriyor. Dört adede kadar USB-C bağlantı noktasından ikisi süper hızlı veri aktarımı yapabilen Thunderbolt bağlantı noktası. Ayrıca belirli modellerde Gigabit Ethernet standardına ve 6K çözünürlüğe kadar ekrana destek veriliyor.

İÇERİK İÇİN HERKES

1080p FaceTime kamera ve stüdyo kalitesinde mikrofonlarla iMac benzersiz bir video konferans deneyimi sunuyor. Böylece kullanıcılar evde veya ofiste yaptığı görüşmelerde her zaman harika görünüyor ve duyuluyor. Müzik veya video oynatırken Uzamsal Ses desteği sunan Dolby Atmos özellikli altı hoparlörlü ses sistemi ise sinema benzeri bir deneyim yaşatıyor.

YEDİ FARKLI RENKTE

iMac yedi canlı renk seçeneğiyle her ortamda etkisini gösteriyor. Yeşil, sarı, turuncu, pembe, mor, mavi ve gümüş renk seçeneklerine sahip olan iMac, bu renklerle uyumlu yeni ve iddialı duvar kağıtları da içeriyor. İnanılmaz ince hepsibir- arada tasarım yalnızca 11,5 milimetre ve bu incelik ancak Apple çiple mümkün oluyor.

DOKUN ÖDEMENİ YAP

iMac'te uyumlu renkte klavye, mouse ve trackpad bulunuyor. Touch ID özellikli bir Magic Keyboard seçme imkanıyla4 kullanıcılar bilgisayarlarının kilidini kolayca ve güvenli bir şekilde açabiliyor, Apple Pay'i kullanabiliyor ve uygulama indirebiliyor. Ayrıca Touch ID, Kullanıcılar Arası Hızlı Geçiş özelliğiyle de çalışıyor. Bu sayede sadece bir dokunuşla farklı bir kullanıcı profiline geçmek mümkün oluyor.

SEVİYELİ BERABERLİK

Süreklilik özelliklerinin getirdiği sihirli olanaklar sayesinde iMac; iPhone ve diğer Apple aygıtlarıyla birlikte büyük ve harika bir ekranda kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Kullanıcılar iMac'lerinden mesaj gönderip telefon aramalarını yanıtlayabiliyor, iPhone'da bir belgeyi taratıp anında iMac'lerinde görebiliyor. Evrensel Pano sayesinde iPhone'daki bir uygulamadan kolayca görsel, video veya metin kopyalayıp bunları yakındaki bir iMac'te başka bir uygulamaya sorunsuz şekilde yapıştırabiliyorlar. iMac, iPhone ile birlikte benzersiz bir deneyim yaşatıyor.