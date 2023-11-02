Dijital müzik servisi Muud’da 100. yıl coşkusu

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı liste ile kutladı. Listede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği parçalar da yer alıyor.

ZENGİN BİR ARŞİV

Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğeni toplayan müzik platformu Muud, kullanıcılarının müzik zevklerine göre listeler oluşturmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl coşkusunu kutlayan Muud, kullanıcıları için "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Özel Şarkılar" listesini oluşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Özel Şarkılar" listesinde Türkiye'nin en sevilen sanatçıları tarafından seslendirilen marşlarımız yer alıyor. Listede ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği eserler de yer alıyor. Müzeyyen Senar, Candan Erçetin, Kıraç, Kenan Doğulu gibi önemli sanatçıların aralarında yer aldığı "Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Özel Şarkılar" listesini dinlemek isteyen Muud kullanıcıları, "https://www. muud.com.tr/sl/5644728#/ liste-5644728" linki üzerinden listeye ulaşabiliyor.