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Haberler Yaşam AÖF SINAV GÜZ DÖNEMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI! AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAV GÜZ DÖNEMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI! AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi olacak?

2023-2024 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınav tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan takvim ile belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi sınav tarihleri takvimi.

HABER MERKEZİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi bir eğitim döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenliyor. Ara sınavlar vize, dönem sonu sınavları ise final olarak biliniyor. Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

AÖF SINAV GÜZ DÖNEMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI! AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi olacak?

Bu yıl, güz dönemi ara sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise 21-21 Ocak'ta düzenlenecek. İşte, güncel sınav tarihleri;

Güz Dönemi ara (vize) sınavları: 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi dönem sonu (final) sınavları: 20- 21 Ocak 2024

Bahar Dönemi ara sınavları: 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi dönem sonu sınavları: 25-26 Mayıs 2024

Yaz Okulu Sınavı: 17 Ağustos 2024

AÖF SINAV GÜZ DÖNEMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI! AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi olacak?

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Anadolu Üniversitesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınavlarını online olarak gerçekleştirmişti.

AÖF yaz okulu sınavları ise yüz yüze okul ortamında yapılmıştı.

Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınavları yüz yüze düzenlenecek.

AÖF SINAV GÜZ DÖNEMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI! AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi olacak?

AÖF'TE CANLI DERS UYGULAMASI BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi canlı ders uygulaması başladı. Öğrenciler canlı yayınlanacak dersleri eKampüs'te yer alan canlı ders takviminden öğrenebilirler.

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