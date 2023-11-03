AÖF SINAV GÜZ DÖNEMİ TARİHLERİ TAKVİMİ AÇIKLANDI! AÖF sınavları online mı olacak yüz yüze mi olacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi bir eğitim döneminde öğrencilere ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenliyor. Ara sınavlar vize, dönem sonu sınavları ise final olarak biliniyor. Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.