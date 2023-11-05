Prof. Dr. Serdar Kaçar kliniğinde 100. yıl coşkusu

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kaçar ve ekibi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını hep beraber coşkuyla kutladı. Prof. Dr. Serdar Kaçar'ın kliniğinde düzenlenen kutlama programına Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Güçlü, Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Rahmi Evinç, Diş Hekimi Gülenay Tutar, diyetisyenler ve hemşirelerden oluşan kalabalık bir ekip ile davetliler katıldı. Ekibine ve davetlilere hitaben bir konuşma yapan Prof. Dr. Serdar Kaçar, " Her 29 Ekim'de, 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta kendi aramızda milli şuura yakışır şekilde bir kutlama yapıyorduk. Ancak bu 29 Ekim diğerlerinden farklı. Bugün Cumhuriyet'imiz 100 yaşına bastı. 100 yıllık koca bir çınar. Bu anlamda Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Bugün sahip olduğumuz tüm özgürlüklerimizi Atatürk'e borçlu olduğumuzu unutmayın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yaşı kutlu olsun" diye konuştu.