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Haberler Yaşam 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar bankalar açık mı?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar bankalar açık mı?

10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü vesilesiyle yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. Peki 10 Kasım hangi güne geliyor? 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da bankalar, okullar açık oluyor mu? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle yurt genelinde anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım'ın hangi güne geldiği ve 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki 10 Kasım'da resmi kurumlar açık olacak mı? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte merak edilenler...

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar bankalar açık mı?

10 KASIM BU YIL CUMA GÜNÜNE DENK GELİYOR
10 Kasım 1938'te saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk anısına yurt genelinde anma etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başladı.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Türkiye'de ulusal yas olarak kabul edilen bu özel günde resmi törenlerin yanı sıra birçok yerde saat 09.05'te saygı duruşu gerçekleştirilecek.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar bankalar açık mı?

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, RESMİ KURUMLAR ÇALIŞIYOR MU?
Ulusal yas olarak değerlendirilen bu özel günde herhangi bir tatil söz konusu olmadığı için okullar ve resmi kurumlar faaliyete ara vermeyecek.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar bankalar açık mı?

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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