10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım’da okullar bankalar açık mı?

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ, RESMİ KURUMLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal yas olarak değerlendirilen bu özel günde herhangi bir tatil söz konusu olmadığı için okullar ve resmi kurumlar faaliyete ara vermeyecek.

Bankalar ve devlet kurumları normal mesai saatine göre çalışacak.