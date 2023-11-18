  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Paşa böreği nasıl yapılır? Paşa böreği tarifi...

Paşa böreği nasıl yapılır? Paşa böreği tarifi...

Bol yufka ile hazırlanan, oldukça lezzetli ve doyurucu olan Aydın yöresi ile özdeşleşen paşa böreği, evde nasıl yapılır? Paşa böreğinin malzemeleri nelerdir? İşte paşa böreği tarifi sizlerle...

HABER MERKEZİ

Aydın'ın yöresel yemeği olan bu lezzet, yemesi kadar yapması da keyifli tatlar arasında yer alıyor. Peki paşa böreği nasıl yapılıyor? İşte tarifi...

PAŞA BÖREĞİ NEDİR, NE DEMEK? PAŞA BÖREĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR? Paşa böreği, Aydın yöresine özgü bir yemektir. Adında börek geçmesine rağmen bölgede ana yemek olarak servis edilir.

Buğday unu ve yumurta ile yoğrulan hamurlar tavada kızartılır. Kızartılan yufkalar et suyunda ıslatılır. Islatılan yufkaların arasına ve en üst katına kavrulmuş kıymalar konur. Üzerine süzme yoğurt ve kırmızı toz biberli tereyağlı sos ile servis edilir. Aydın'ın bazı bölgelerinde kavrulan kıymanın içerisine çam fıstığı da eklenir.

Paşa Böreği daha çok Ege Bölgesi'nde yapılan bir yemektir.

PAŞA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR? Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram beyaz peynir (lor peyniri tercih edebilirsiniz)

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

1 yumurta

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

Paşa böreği nasıl yapılır? Paşa böreği tarifi...

PAŞA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcı hazırlamak için, beyaz peyniri bir kaba ufalayın veya ezin. İnce kıyılmış maydanozu ekleyin ve bir yumurta ile karıştırın. İç harç hazır.

Hamur için, unu bir kaba alın. Sıcak su, sıvı yağ ve tuzu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru 8 eşit parçaya bölün ve her parçayı elinizle yuvarlayarak beze yapın.

Bezeleri hafifçe unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla yuvarlak şekillerde açın. Açtığınız her bir yufkayı teker teker üzerine sıvı yağ sürerek üst üste koyun.

Üst üste koyduğunuz yufkayı bir merdane yardımıyla daha büyük bir yufka haline getirin.

Hazırladığınız büyük yufkayı tekrar açın ve üzerine hazırladığınız iç harcı serpiştirin, yayın.

Yufkayı kenarlardan içe doğru kıvırın ve rulo şeklinde sarın.

Sardığınız ruloyu bir tepsiye yerleştirin.

Tüm bezeleri bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve isteğe bağlı olarak susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C (350°F) derece fırında börekler kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 25-30 dakika sürebilir.

Fırından çıkan sıcak Paşa Böreğini servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun!

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA