Paşa böreği nasıl yapılır? Paşa böreği tarifi...

Aydın'ın yöresel yemeği olan bu lezzet, yemesi kadar yapması da keyifli tatlar arasında yer alıyor. Peki paşa böreği nasıl yapılıyor? İşte tarifi...

PAŞA BÖREĞİ NEDİR, NE DEMEK? PAŞA BÖREĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR? Paşa böreği, Aydın yöresine özgü bir yemektir. Adında börek geçmesine rağmen bölgede ana yemek olarak servis edilir.

Buğday unu ve yumurta ile yoğrulan hamurlar tavada kızartılır. Kızartılan yufkalar et suyunda ıslatılır. Islatılan yufkaların arasına ve en üst katına kavrulmuş kıymalar konur. Üzerine süzme yoğurt ve kırmızı toz biberli tereyağlı sos ile servis edilir. Aydın'ın bazı bölgelerinde kavrulan kıymanın içerisine çam fıstığı da eklenir.

Paşa Böreği daha çok Ege Bölgesi'nde yapılan bir yemektir.

PAŞA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR? Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

300 gram beyaz peynir (lor peyniri tercih edebilirsiniz)

1 tutam maydanoz (ince kıyılmış)

1 yumurta

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Susam veya çörek otu (isteğe bağlı)