ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLADI MI? 2023 ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES bugün gerçekleştirildi. 2023 ALES sınavına katılanlar soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını ve ÖSYM'nin sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, 2023 ALES soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı, 2,5 saat süren sınav 12.45'te sona erdi. ALES sorularının sınavdan birkaç saat sonra veya ertesi gün erişime açılması bekleniyor. Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2023 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimi doğrultusunda ALESsonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacak.