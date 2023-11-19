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Uyuşturucu karteli Üsküdar’da yakalandı

HABER MERKEZİ
Uyuşturucu karteli Üsküdar’da yakalandı
İSTANBUL'DA düzenlenen Kartel-2 operasyonu ile Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan uluslararası 'Uyuşturucu karteli' Hırvatistan uyruklu Nedad Petrak Üsküdar'da yakalandı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da düzenlenen 'Kartel-2 Operasyonu' ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; kırmızı bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu Karteli Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar'da yakalandı.
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